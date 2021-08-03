【港股追蹤】渣打未受短期拆息低迷影響 上半年法定稅前多賺近6成 每股派中期息3美仙

渣打（02888）公布，上半年法定稅前多賺57%至25.6億美元，較預期佳；普通股股東應佔溢利為17.18億美元，按年升1.1倍。單計香港地區業務，期內稅前基本溢利為8.16億美元，按年增15.7%，主要反映期內減值74%。渣打將派發中期息每股3美仙，並宣布回購2.5億美元股份。

渣打全日微升0.6%，報47.75元，成交5019萬元。

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近月港元短期拆息持續低迷，影響銀行淨利息收入，惟渣打香港上半的基本經營收入並未受影響，微升0.8%，信貸減值大幅降至4200萬美元，去年同期撥備水平高達1.62億美元。

以亞洲區表現計，上半年經營收入54.6億美元，按年微跌1%，信貸減值按年跌96%至4700萬元。亞洲區除稅前法定溢利22.1億美元，按年增44%。

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集團指，普通股一級資本比率超出13至14%的目標範圍，故計劃在短期內回購股份。集團料即使進行回購及派息，但仍有充足資金作推動業務增長或下半年再作回購，亦預期日後可提高每股全年股息金額。

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