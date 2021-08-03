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【淘汰3G】Amazon不再支援3G　電子閱讀器Kindle初代或被淘汰     

科技 18:46 2021/08/03

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內置3G網絡的Kindle電子閱讀器，將於今年12月起在美國無法直接利用3G網絡連接互聯網，只可利用Wi-Fi。

亞馬遜（Amazon）日前宣布將全面提升通訊技術至4G和5G ，旗下內置3G網絡的Kindle電子閱讀器，將於今年12月起在美國無法直接利用3G網絡連接互聯網，只可利用Wi-Fi。一些初期推出的Kindle並沒有設置Wi-Fi功能，意味著將無法上網。

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該企強調，用家仍可閱讀經這些舊版設備下載的書籍，但就無法再直接利用3G網絡連接互聯網，他們只可透過Wi-Fi下載新內容。至於版本更舊的Kindle，如第一代和第二代Kindle則面臨無法上網的問題。這些初代Kindle產品僅支援2G或3G上網，亦未能連接Wi-Fi。故其用家只可透過Micro USB數據線上網，將新書內容下載至該設備。

亞馬遜稱，受影響的客戶可在其網站申請「以舊換新」，並為他們提供了購買Kindle產品的各種優惠。若持有第一代和第二代Kindle的用家購買新Kindle Paperwhite或Kindle Oasis，則可獲得70美元（約544美元）的折扣優惠 。

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責任編輯：陳泳如

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