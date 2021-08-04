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【職場熱話】文職女市場部當實習 竟被問「是否想認識有錢大老闆」 呻弱勢打工仔難轉工

理財智慧 08:00 2021/08/04

分享：

有些女生容易結識異性朋友，則被冠上「拜金女」、「釣金龜」或「媾仔」等形容詞，令她們在職場上受「性別定型」一詞而感到苦惱，有女網民於網上討論區發文，指最近在市場部實習，竟被問「是否想認識一些有錢大老闆？」，聽後感到很不舒服。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

此帖文一出，引來網民討論，有支持樓主的網民認為上司不應該開這樣的玩笑，並反問一句：「有多少男同事會覺得有上進心想見客户是想溝富婆？」。有人安慰道：「你有這個意識就好了，如果每一個人這樣說，我要生氣很多次，估計應該中風。」

【樓市熱話】表妹被逼遷 收留她後發現生活習慣太差 更惡人先告狀 網民：鵲巢鳩占【下一頁

另有人分享其經歷：「曾經做過某一行，有人叫我去溝下別人，拉他們進來，但我很認真地跟他說：『我不搞這些東西。』」並建議道：「當說起性別定型的時候，你不要有任何表情，問他為甚麼。當他了解當中的問題，就會沒有興趣跟你說這些話。」

而不支持的網民認為這不關性別事，應該是關服裝問題或性格上令人覺得你姣。有人附和道：「其實現在的社會風氣都用這類的說話來開玩笑。」

同場加映：【iM會客室】監管加劇股市跌崩 亞洲半導體成定海神針

 

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責任編輯：陳頌潔

中風 實習 畢業

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