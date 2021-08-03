【5000元消費券】消委會接26宗投訴　籲市民留意優惠條款保留單據

5000元消費券於日前發放，消委會總幹事黃鳳嫺今日（3日）在一個電台節目表示，目前接獲26宗涉及消費劵的投訴，內容涉及電子支付平台的客戶服務及系統穩定性，亦有3宗涉及商戶收取額外費用。

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黃鳳嫺表示，有不少投於是關於支付平台營辦商的客戶服務和系統穩定性，如客戶服務熱線一直無人接聽、客戶遭無故鎖卡及未能領取迎新優惠等等。

消委會已經向支付平台反映，建議平台透過網上列出常見問題，以解答消費者疑難。同時亦提醒消費者要謹慎使用消費劵，留意相關優惠條款，並保留單據或宣傳單張，在有爭議時佐證。

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消委會共接獲26宗與消費券相關的投訴，有10宗涉及早前登記消費券，或涉商戶優惠的「服務質素」；另外有9宗涉及「價格爭議」，其餘投訴則分別涉及銷售手法、延誤送貨、終止／更改合約。



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