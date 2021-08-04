【東京奧運】以色列最年輕獎牌得主 19歲跆拳道美女仙氣十足(多圖)

東京奧運誕生不少年青獎牌得主，個別運動員因外貌娟秀，成為國際另一關注焦點。其中以色列19歲跆拳道女選手森貝里為國家贏得東京奧運首面獎牌，亦成為該國最年輕的獎牌得主。原來森貝里在社交平台Instagram已小有名氣，憑藉其高挑及充滿仙氣外表，成為今屆奧運注目美女之一。

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年僅19歲的森貝里（Avishag Semberg）代表以色列出戰東京奧運，並於上月24日的跆拳道女子49公斤級銅牌賽中，撃敗土耳其對手Rukiye Yildirim，為以色列贏得今屆奧運首面獎牌、亦是該國在跆拳道奧運項目中首次贏得獎牌。

森貝里亦是以色列第3位贏得奧運獎牌的女性運動員，更是國家有史以來最年輕的獎牌得主，舉國上下都向她恭賀。森貝里取得獎牌後表示，在19歲時贏得一面奧運獎牌，簡直是夢想成真。

跆拳道女子49公斤級銅牌戰

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日常生活照

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田徑掀戰幔 逆天長腿德國女跑手登場（多圖） 【下一頁】

她其後衣錦還鄉，返回以色列受到英雄式歡迎，更訂下目標2024年巴黎奧運的摘金目標。森貝里不僅在奧運突圍而出，她於去年亦贏得歐洲跆拳道錦標賽，前途無可限量。

責任編輯：郭麗明