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【澳洲疫情】新州州長先諗解封條件 無視確診處高位

環球社會熱點 15:55 2021/08/03

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悉尼所在的新南威爾士州封城措施定於本月底結束

澳洲的新冠肺炎疫情嚴峻，悉尼所在的新南威爾士州封城措施定於本月底結束。新南威爾士州確診數字持續徘徊於高位，但該州州長無視疫情升溫率先考慮解封條件。

【日本疫情】醫療系統緊張 醫院擬只收新冠重症 【下一頁】

【新冠疫苗】德國9月打增強劑 限輝瑞及Moderna疫苗 【下一頁】

新州為澳洲人口最多的州分，該州上周六（7月31日）新增239宗確診，為疫情爆發後單日最高確診數字，新州周二（3日）也新增199宗確診。

但新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）卻宣布，該州到了8月29日的新冠疫苗接種劑數達到600萬劑，就可如期解封。

貝雷吉克利安稱600萬疫苗劑數，相等於州内一半人口接種最少一劑疫苗。她沒有提出新州截至周二共有多少人完成接種疫苗，但強調該州有望達成目標。

【新冠疫苗】美國70%成人打最少1針 遲1個月達標 【下一頁】

她同時表示除了接種率要達標，該州的本土確診個案也需回落才符合解封條件。

澳洲約19%人口已完成接種兩劑疫苗。澳洲工黨早前提議發放現金鼓勵民眾打針，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二拒絕工黨提議，但宣布已制定放寬防疫限制時間表, 如有超過7成人口接種兩劑疫苗, 就可放寬限制。

責任編輯：鄭錦玲

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