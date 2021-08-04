【消費券熱話】用八達通領取二千元 在街生怕被打劫 網民：我用T&G唔驚 但一樣用唔到

萬眾期待的八月一日終於來臨，不少市民第一時間就收到消費券第一期的二千元。用八達通的市民就去各大便利店及地鐵站領取。近日有網民於網上討論區發文，指怕八達通會被搶走。

網民經歷：

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有網民率先為八達通默哀，亦有人覺得樓主可以把八達通放手機裏，就不怕被搶。樓主回應：「那手機也會被搶！」有見及此，網民笑言自己可以免費代樓主保管八達通。有用Tap&Go的市民就指自己不怕被搶，不過可惜的是軟件經常故障，一樣用不了。

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樓主有買股票，有網民揶揄他：「幾千幾千買牛熊，兩千在袋就怕了？」不少人稱已經花光二千元，真正的不怕被搶了。

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責任編輯：張瑋婷