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【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　

商業 18:16 2021/08/03

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日本植物肉品牌NEXT MEATS團隊花2年時間研製塊狀植物肉，目前產品於AEON及DON DON DONKI日式連鎖超市上架。

近年植物肉熱潮席捲全球，除了歐美地區之外，亞太地區市場的增長潛力不斷上升。日本植物肉品牌NEXT MEATS香港區總經理蔡任正（Simon）認為，現時全球各地愈來愈多植物肉品牌推出，但對公司研發的植物肉產品有信心。

＜＜【植物肉商機】Beyond Meat看準中國豬肉市場潛力　當地推新品Beyond Pork

＜＜【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客

Simon續指，大部分西方植物肉品牌推出肉餅類素食產品，較難應用於亞洲食物。因此該公司花費約兩年時間，研發塊狀式的素食產品。他指，要將素肉製作成一塊塊絕非簡單，「素肉通常以大豆製成，在無添加物的情況下，要將一堆大豆做到具備口感及纖維感的素肉，當中有一定難度。」

該團隊在研發產品時，會十分注重素肉的仿真口感及味道，務求在賣相與味道做到與真肉十分相似。目前該公司共推出3款不同植物肉產品，為滿足年輕女性需求，其產品的脂肪含量和卡路里，比傳統肉類減少近一半。他指，由於目前機器的生產及技術已進入軌道，要製作一塊完整植物肉，只需2至3個小時便能完成所有工序。他也透露，公司的發展目標不僅限於植物肉，更希望可利用最新科技，繼續研發對地球及環境友善的創新食物。

該品牌共推出3款不同植物肉產品，賣相與味道做到與真肉十分相似。

Simon認為，對比於日本，港人對植物肉的接受程度較高，並願意在食品消費方面花費更多。因此品牌視香港為第二大發展市場，希望透過與不同KOL合作，舉辦實體活動等方式，來擴大品牌知名度。

盼供植物肉食譜　形象更「入屋」

他表示，香港市場更加着重產品的味道及安全性，目前產品在AEON及DON DON DONKI日式連鎖超市上架。在宣傳方面，品牌均有與日本及香港KOL合作，更讓他們自由發揮，設計不同植物肉產品的烹調方式。他指，有本地KOL透過蒸、氣炸等不同方法，利用植物肉製作沙嗲牛肉麵、三杯雞、韓式炒麵等菜式。他指，希望為消費者提供更多植物肉的食譜，藉此讓品牌及產品形象更加「入屋」，從而吸引更多非素食者人士。

除了借助KOL於網上宣傳之外，Simon指，品牌亦會在各大型超市定期舉辦不同活動，讓顧客可親身試吃產品，以增加不同宣傳渠道及顧客接觸面。

記者：李寶如

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