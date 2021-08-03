【監管風暴】中央打擊炒作汽車芯片違法行為 芯片雙雄中芯華虹齊跌近6%

上一篇文章
【買樓理財】兩內地女生無睇樓 18000即租白石角半新盤 業主僅享2.3厘租金回報
內地傳媒報道，市場監管總局留意到汽車市場芯片炒作價格、價格高企等問題，因此根據價格監測及舉報綫索，對涉嫌哄抬物價的汽車芯片經銷商立案調查。市場監管總局表明將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序，加強監管執法，嚴查囤積居奇、串通漲價等行為。
監管風暴或蔓延至芯片市場，中芯國際 （00981） 及華虹半導體 （01347） 股價齊跌，中芯國際股價跌逾6%，最低見25.25元，華虹半導體最多跌6.6%至46.4元，較1個月股價高位均回調超過一成。
同場加映 富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 謝克迪, CFA