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【監管風暴】中央打擊炒作汽車芯片違法行為 芯片雙雄中芯華虹齊跌近6%

股樓投資 15:47 2021/08/03

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內地傳媒報道，市場監管總局留意到汽車市場芯片炒作價格、價格高企等問題，因此根據價格監測及舉報綫索，對涉嫌哄抬物價的汽車芯片經銷商立案調查。市場監管總局表明將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序，加強監管執法，嚴查囤積居奇、串通漲價等行為。

監管風暴或蔓延至芯片市場，中芯國際 （00981） 及華虹半導體 （01347） 股價齊跌，中芯國際股價跌逾6%，最低見25.25元，華虹半導體最多跌6.6%至46.4元，較1個月股價高位均回調超過一成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 汽車 商品 晶片 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）

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