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【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:01 2021/08/03

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00:18 - 港股今日市況解讀　騰訊、美團捱沽拖低大市
01:48 - 內地監管措施困擾市場　官媒今發文批網遊行業
04:00 - 騰訊 （00700） 股價今日挫逾一成幸跌幅逐步收窄
05:10 - 騰訊 （00700） 迅速回應積極配合政策　助股價跌幅收窄
06:28 - 內地券商唱好港股　估值逐步變得合理
08:28 - 股票分析－彩虹新能源 （00438） 股價前景如何？
11:03 - 股票分析－贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？
13:47 - 股票分析－美團 （03690） 股價前景如何？
17:26 - 股票分析－藥明 （02269） 股價前景如何？
22:31 - 股票分析－騰訊 （00700） 股價前景如何？
25:10 - 股票分析－中國中冶 （01618） 股價前景如何？
28:03 - 股票分析－GX中國電車 （02845） 股價前景如何？
30:05 - 港股市況速報及後市分析
32:28 - 今日股份推介：中國聯通 （00762）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，憂慮內地加強監管手遊，騰訊 （00700） 一度急挫逾40元，拖累港股跌約400點，及後跌幅收窄，恒指全日跌40點，收報26194點，主板成交2,037億元。傳統經濟股逆市支撑大市，中移動 （00941） 升1.2%至49.6元。

官媒《經濟參考報》發表專題長文，指手機遊戲為精神鴉片、電子毒品，對青少年成長非常不利，更點名騰訊旗下《王者榮耀》。不過，文章及後遭下架，騰訊亦立即積極配合，出招應對年輕人沉迷遊戲及花錢，騰訊全日跌幅收窄至6.1%，收報446元。

聯通技術走勢近突破

另一方面，內地券商唱好港股，指港股現價估值吸引，能源、銀行板塊的估值更處於歷史底部，消息亦有助港股低位企穩。港股短期料整固，觀望美國delta病毒發展及美國就業數據。

個股方面，聯通 （00762） 逆市升0.7%至4.35元，技術走勢接近突破而上，加上中資電訊股表現較強勢，聯通有一定追落後價值，可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰彩虹新能源、贛鋒鋰業、美團、藥明生物、騰訊、中國中冶、GX中國電車︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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