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【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發

商業 15:46 2021/08/03

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近日 Panasonic電動輔助單車則將於東京奧運亮相，作為凱琳賽（又稱競輪賽 ）的領騎車。(資料圖片)

松下（Panasonic）近年亦積極研發電動車及電池業務，近日 Panasonic電動輔助單車則將於東京奧運亮相，作為凱琳賽（又稱競輪賽 ）的領騎車。

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Panasonic此部電動輔助單車採用全新研發大功率摩打及有更強電量的電池，最高時速為50公里。作為凱琳賽的領騎車，它將會在比賽前半部分為選手擋風，提速至50公里。領騎車離開賽道後，選手將在剩餘3圈內決出勝負。由以往一般使用電單車，改為電動輔助單車，除了更加環保外，亦同時對後面的運動員也不產生尾氣影響。為了在缽狀呈45度傾斜的場館也能穩定移動，該電動單車特別採用低重心設計。

Panasonic領騎車研發耗用1年半以上的時間，將會於8月4日的女子預賽中首次亮相。負責人表示，希望在奧運大舞台受到關注，感受電動自行車的可能性。

此外，Panasonic亦將於8月5日發售以該領騎車為基礎的電動輔助單車「XU1」，售25.1萬日圓。據稱該部單車同樣是低重心設計，便於跨騎，也十分適合初學者。

責任編輯：葉泳珊

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