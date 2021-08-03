【疫下營商】九巴及龍運決定全體凍薪　非管理員工獲特惠金2,000元

九巴及龍運今日（3日）宣布今年繼續涷薪，維持全體員工2021年度薪酬水平，並會向非管理職級員工發放一次性特惠金2,000元；另外，員工的周年增薪點、月薪員工之年尾奬金及年尾底薪雙糧、日薪員丅年尾奬金及農曆新年奬金、以及各級員工晉升機制安排會維持不變。

【騰訊700】騰訊限制未成年用戶在線時長 由非節假日1.5小時降至1小時：【下一頁】

該公司發言人指，在新冠疫情下，其巴士的客量和收入一直未能回復至疫情前水平，加上鐵路新線通車進一步打擊載客量，而油價則自年初起持續上升，同時受到政府否決加價的申請，故在營運和財政方面會帶來沉重壓力，又指公司預料未來經營環境持續困難。

九巴及龍運管理層已就有關決定與各工會代表積極溝通，感謝員工理解和體諒公司面對艱巨的經營環境。公司承諾會盡最大努力保障員工穩定就業，期望與員工同舟共濟、團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐