【5G應用】數碼港夥愛立信及SmarTone　助初創Unissoft設5G寵物監測系統

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本港5G網絡面世超過一年，應用方案愈來愈多。數碼港、數碼港培育計劃的畢業初創Unissoft、SmarTone及愛立信今（3日）宣布，將攜手合作在數碼港園區內建設全港首個5G MEC 邊緣運算（Multi-access Edge Computing）場景，首個應用實例為數碼港商場的5G寵物監測系統，預計於今年10月正式投入運作。
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數碼港宣布，將與初創Unissoft、SmarTone及愛立信合作，推動5G邊緣運算的應用，將5G MEC設備及寵物監測系統應用於數碼港園區。Unissoft將會為寵物友善的數碼港商場，提供一套由5G MEC邊緣運算支援的寵物監測系統。
該MEC裝置是由Unissoft自家研發的nEdge設備，結合愛立信的企業5G移動邊緣網關Ericsson Enterprise Edge Link裝置而成。多個由高清鏡頭拍攝到的影片將透過SmarTone設計的5G網絡邊緣（MEC）系統基礎架構，從商場內的移動邊緣網關直達nEdge多雲設計，進行人工智能分析，並為園區管理人員提供實時資訊，例如統計場內的寵物數目，以及監測是否有寵物進入不宜內進的區域，管理人員亦可更快應對突發事件，提升營運效率。
項目的研發過程得到香港中文大學電腦工程系支持，並獲通訊事務管理局「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」撥款。這項配合5G技術的寵物監測系統，將於未來兩個月在數碼港商場進行安裝及測試，預計於今年10月正式投入運作。
責任編輯：曾曉汶