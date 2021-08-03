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【異動股】績後獲里昂花旗齊唱好 信義光能今日逆市急升近一成

股樓投資 15:30 2021/08/03

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信義光能 （00968） 公布中期業績，中期核心盈利按年升1.2倍，主要受惠於產量增長及平均售價向上，大行大致看好，今日股價炒上逾一成，一度升至18.1元，創一個月高位。

【電子消費券】首筆消費券下月初派發 15隻高息受惠股最少派4厘息   詳情請看【下一頁

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其中較看好的花旗，指光伏玻璃售價已迫近底部，預計下跌空間有限，而多間硅及模組設備等原材料成本將可控，上調公司2021年至2023年純利預測，較原來預期上調5%、23%及51%，目標價升至20元，評級亦升至「買入」。

中信里昂發表研究報告指，上游成本下降，需求持續向上，有利光伏玻璃價格反彈，公司將長遠受惠於碳中和概念，重申公司買入評級，但目標價由20元輕微下降至19.5元。

同場加映   富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 碳中和 中信里昂 異動股 花旗銀行 買入 目標價 純利 信義光能（00968）

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