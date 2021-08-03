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【買樓理財】兩內地女生無睇樓　18000即租白石角半新盤　業主僅享2.3厘租金回報

股樓投資 15:48 2021/08/03

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新冠肺炎疫情緩和，本港多所大學陸續公布下學年起恢復面授課堂，不少內地生也打算返港，帶旺多區屋苑租務市場。值得留意的是，這批內地生由於身處內地，多數不睇樓，並一次過預繳全年租金，故成為一眾業主「寵兒」。   

中原楊頌堯說，大埔白石角嘉熙5座中層E室，實用面積522平方呎，兩房間隔，議價後以18,000元租出，實用面積呎租34.5元。代理續說，新租客為兩名內地女學生，雖然身處內地，無法睇樓，但為了方便上學，仍決定租入單位，並先付首年租金。 

據了解，業主於2018年以950萬元購入單位，持貨3年，以月租18,000計，現享約2.3厘的租金回報，若扣除其他雜費開支，連2厘也沒有，比金管局發行、保證回報有2厘的通脹掛鈎債券（iBond）低。

延伸閱讀【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 白石角 嘉熙 大埔

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