【買樓理財】兩內地女生無睇樓　18000即租白石角半新盤　業主僅享2.3厘租金回報

新冠肺炎疫情緩和，本港多所大學陸續公布下學年起恢復面授課堂，不少內地生也打算返港，帶旺多區屋苑租務市場。值得留意的是，這批內地生由於身處內地，多數不睇樓，並一次過預繳全年租金，故成為一眾業主「寵兒」。

中原楊頌堯說，大埔白石角嘉熙5座中層E室，實用面積522平方呎，兩房間隔，議價後以18,000元租出，實用面積呎租34.5元。代理續說，新租客為兩名內地女學生，雖然身處內地，無法睇樓，但為了方便上學，仍決定租入單位，並先付首年租金。

據了解，業主於2018年以950萬元購入單位，持貨3年，以月租18,000計，現享約2.3厘的租金回報，若扣除其他雜費開支，連2厘也沒有，比金管局發行、保證回報有2厘的通脹掛鈎債券（iBond）低。

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