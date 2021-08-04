【樓市熱話】公屋人士要交租不公平 政府應給錢資助帖私樓 網民：唔想交租咪訓天橋底囉

香港沒有很多地方能建房屋，就算有也被發展商購入用來建私樓。相對地，公共房屋的比例就較少，市民一屋難求。即使貧困，市民也需要交租。近日有網民於網上討論區發文，指住公屋還要交租真的很不公平。

網民經歷：

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帖文一出，留言幾乎一面倒，很多人都覺得樓主很傻。「租金幾千元已經很便宜，你還想怎樣？」，網民指香港有不少人月薪一萬多元，但要給六、七千元租劏房，樓主不知足。而且他們又覺得樓主連幾千元的租金也交不起的話，可以考慮回內地二線城市發展，更指「幾千元租金不是住劏房已經很好了！」

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有人覺得樓主錯怪政府，事實上是樓主沒用，收入在公屋限制內，要怪的人應該是他自己。能住公屋已經是福氣，不少人睡在街上的時候，樓主居然在裝慘，「唔想交租咪訓天橋底囉」。另外，網民指樓主說的話惟一有道理就是公屋租金，不過是交市價租金，而不是不用交。

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責任編輯：張瑋婷