【新冠疫苗】輝瑞及莫德納擬上調疫苗價格至最高兩成半 惟雙方拒絕回應

據外媒報導，美國兩間藥廠輝瑞及莫德納將賣給歐盟疫苗價格上調，預料最高加價至兩成半，惟雙方公司拒絶回應事件。

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之所以有意加價，是基於兩間藥廠從第三階段試驗中，證實疫苗對新冠病毒有效，而作出相關決定；在最新測試數據中，上述兩款疫苗比英國藥廠阿斯利康及牛津大學合作研發的新冠疫苗的保護力更強。

在最新合約內容顯示，輝瑞疫苗每劑由15.5劑歐元（約140港元）加價至19.5歐元（約180港元），而莫德納則加價逾一成升至每劑25.5歐元（約200港元）。兩間公司早前和歐盟達成協議，在2023年前合共向歐盟成員國，供應最多21億劑新冠疫苗。

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責任編輯：潘曉豐