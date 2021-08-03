【輪證部署】摩通成唯一一間提供美股三大指數輪證發行商　指市場對相關產品有一定需求

美股三大指數，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數及納斯達克100指數在上周 (7月26至30日) 齊創歷史新高。摩根大通董事總經理及亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓指，投資者對該行發行的美股指數相關認股證的關注度日益增加，7月份的資金流入量為過去半年來最多。

就美股三大指數而言，綜觀本港所有輪證發行商，以摩通發行相關認股證產品最為積極，為市場主要提供者。摩通在去年8月率先推出標普500指數及納斯達克100指數相關認股證，今年5月進一步發行道指數認股證。目前市場有5個道指相關產品，摩通在當中佔3個；納指100有11個產品，摩通在當中佔6個，而標普500指數更加僅有摩通發行，成為本港唯一一間提供美股三大指數認股證的發行商。

張智卓指，回顧過去近一年的資金流向，認為投資者傾向每當外圍有重大事件期間，或資產市場波動性增加時部署美股指數輪證。例如去年11月美國總統大選、今年年初美國總統拜登推出大型刺激經濟措施以及3月美國長債利率飆升時，美股指數認股證的資金流入量尤其顯著，當中以認沽證 (Put 輪) 資金淨流入佔大多數。

張智卓相信，這除反映部份投資者傾向逢高部署美股指數之外，亦可能由於近年本港參與美股的投資者愈來愈多，對沖風險的需求亦相應增加，美股指數淡倉產品正好配合市場需要。

港股方面，北水流入或流走的規模，控制住港股資金流向以至交投氣氛，為短線部署的窩輪投資者重要參考指標。次季港股通5大淨流入最多股份分別為李寧（02331）、藥明生物（02269）、吉利（00175）、舜宇光學（02382）及安踏（02020）。而除吉利外，其餘4隻均成功在第二季創出新高。投資者可緊貼相關資金流變化，作出相應部署，相關資訊可在摩通認股證網站內查閱。

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