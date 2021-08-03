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新能源股尋寶　幫你揀碳中和概念受惠股

股市 16:30 2021/08/03

分享：

港股受內地政策因素困擾，但仍有行業及股份受中央政策扶持，如新能源股等。全國碳交易市場於上月中啟動，具備碳中和概念的股份可看高一綫。耀才證券研究部經理譚智樂為你分析並揀選哪些能真正受惠碳中和概念的新能源股。

重溫《ET開市直擊》足本版（開聲聽↓）

Time code：

00：18 - 市場焦點：變種病毒、油價跌、市場「收水」、內地政策、對股市影響有幾大？

01：48 - 外圍市況速報

03：04 - 資金重投美國債市　美股仍有力上嗎？

06：26 - 港股市況速報＋北水盤路

07：16 - 港股市況分析　企業業績主導？

10：14 - 碳排放概念股有炒作：中廣核新能源 （01811） 、新天綠色 （00956） 、龍源電力 （00916）

14：31 - 信義系公布業績點解讀？信義光能 （00968） 、信義能源 （03868） 、信義玻璃 （00868）

20：10 - 港股開市前市況速報

20：26 - ET個股推介－比亞迪 （01211）

22：03 - 新能源汽車板塊分析　新股理想汽車值得抽嗎？

24：48 - 汽車股升唔停　仍值得追貨嗎？

28：03 - 新能源股龍源電力 （00916） 點睇？

29：46 - 玻璃股ETF南方太陽能 （03134） 點睇？

32：02 - 中海油 （00883） 股價點睇？油價前景如何？

33：57 - 中芯國際 （00981） 股價點睇？

36：36 - 港股開市後市況速報

39：25 - 華潤電力 （00836） 股價點睇？

41：00 -大唐新能源 （01798） 股價點睇？

42：05 - 雅生活服務 （03319） 股價點睇？

43：33 - 官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底

46：01 - 阿里巴巴 （09988） 業績預測及買賣操作

48：15- 華虹半導體 （01347） 股價點睇？

49：22 - 騰訊 （00700） 有貨怎麼辦？

50：47 - 吳亦凡概念股前景如何分析？愛奇藝、百度、騰訊控股、騰訊音樂

51：50 - 水泥股海螺水泥 （00914） 股價點睇？

53：57 - 洛陽鉬業 （03993） 股價點睇？

54：57 - 明源雲 （00909） 股價點睇？

57：20 - 新能源汽車板塊可以炒幾耐？

58：57 - 港股開市後早段市況速報

59：18 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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