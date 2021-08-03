【政府工略】差餉物業估價署請合約行政助理 月薪3.1萬元 主要職責一覽

差餉物業估價署請合約行政助理，月薪31,750元，需持有本港大學頒發的學士學位，並具備最少三年行政職務／項目管理／諮詢及調解服務或相關的全職工作經驗，主要協助執行一般辦公室行政職務。職位將按非公務員合約條款受聘，而合約期為一年。有意此職位的人士請於8月13日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網網站下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達下列聯絡地址。截止申請日期後收到的申請將不予考慮。

(c) 申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。未填妥或逾期遞交的申請、以傳真或電郵方式遞交的申請、沒有使用指定表格遞交的申請或沒有夾附上述(b)項所需文件的申請概不受理。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局網站 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵致 appointments@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。如申請人未能提供有關的證明文件，其申請書將不獲受理。

(e) 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。上述空缺的申請人如在2021年10月31日前未獲邀面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組

查詢電話：2150 8823

截止申請日期(日/月/年)：13/08/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂