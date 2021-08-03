【騰訊700】騰訊限制未成年用戶在線時長　由非節假日1.5小時降至1小時

騰訊為進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7項新措施，當中亦有針對未成年使用者，如其在線時長限制由非節假日的1.5小時減至1小時、未滿12歲未成年人禁止在遊戲內消費。

【騰訊700】官媒斥網遊為精神鴉片毒害未成年人 要求當局加強監管 騰訊網易曾急挫逾一成：【下一頁】

雙減：

減時長：將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。

減充值：未滿12歲未成年人（小學生）禁止在遊戲內消費。

雙打：

打擊身份冒用：針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑賬戶全部重新認證。

打擊作弊：積極配合政策，打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為。

三倡議：

倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長。

倡議深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究。

倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。

內地官媒《經濟參考報》今早發布一篇題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』的文章，指責網絡遊戲是「電子毒品」及「精神鴉片」，影響未成年人的身心發展。文章更要求當局加強相關監管，減少未成年人接觸遊戲的機會。文章現時已被刪除。

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責任編輯：黎淑雯