【騰訊700】騰訊限制未成年用戶在線時長　由非節假日1.5小時降至1小時

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【異動股】績後獲里昂花旗齊唱好 信義光能今日逆市急升近一成
騰訊為進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7項新措施，當中亦有針對未成年使用者，如其在線時長限制由非節假日的1.5小時減至1小時、未滿12歲未成年人禁止在遊戲內消費。
【騰訊700】官媒斥網遊為精神鴉片毒害未成年人 要求當局加強監管 騰訊網易曾急挫逾一成：【下一頁】
雙減：
雙打：
三倡議：
內地官媒《經濟參考報》今早發布一篇題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』的文章，指責網絡遊戲是「電子毒品」及「精神鴉片」，影響未成年人的身心發展。文章更要求當局加強相關監管，減少未成年人接觸遊戲的機會。文章現時已被刪除。
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責任編輯：黎淑雯