【筍工推介】公司註冊處招聘註冊助理 月薪逾1.9萬 中學學歷即可申請

公司註冊處近日招聘註冊助理，主要負責各組別的基層運作，如處理與公司條例有關的文件及個案。該職位月薪19,200元，獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年，視乎工作需要及表現，獲聘者或可續約。此外，受聘人如在合約期內工作表現和行為良好，在合約完結時可獲約滿酬金，除基本享有12天年假、休息日、法定假日外，亦會有產假和疾病津貼。有意者可瀏覽以上圖片，看看自己是否符合資格。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人須以[G.F.340(3/2013修訂版)]表格提出申請。該表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。請將填妥的申請表連同修業成績副本及證書副本(包括由中學起在公開考試中報考科目的成績級別) 於截止申請日期或之前送達下述地址。請在信封面上註明「申請註冊助理職位」及回郵地址。請緊記支付足夠郵費，否則申請文件將退還寄件人。若提供的資料不全，申請將不獲考慮。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內接獲通知。倘若申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址:香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座15樓公司註冊處人力資源組

查詢電話:2867 2817

截止申請日期(日/月/年) :03/08/2021 18:00:00

部門網址:http://www.cr.gov.hk

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