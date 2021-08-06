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【小米股價】小米8.10發布小米MIX4、小米平板5　雷軍同場演講「過去沒說的事」

股市 13:33 2021/08/06

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【小米股價】小米8.10發布小米MIX4　雷軍同場演講「過去沒說的事」

小米 （01810） 8月10日晚上將舉行發布會，小米本周在微博公布，會上將發布「小米MIX4」手機，小米MIX系列雖然並非小米銷售主力，但往往具備尚未在小米旗艦機普及的功能，如以往最先引入「全面屏」、「摺疊屏」、「液態鏡頭」等配置，今年初發布的小米MIX Fold也是首部售價達1萬元的小米手機。

小米一如以往發布會，在會前發布多項新產品的宣傳海報，包括最新公布同場會發布「小米平板5」，並且將支援觸控筆。

按圖看歷代小米MIX

    點擊圖片放大
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小米首款1萬元摺疊手機Mix Fold開售1分鐘內突破4億人幣銷售額，可見【下一頁】

小米創辦人雷軍也預告，同場將發表演講，演講時長估計達1小時，而且原則是「只講過去沒講過的事情」。雷軍稱，最近小米發生了很多重要變化，打算給大家做一次集中匯報，就有了再辦一場年度演講的想法。

他又指，MIUI 13將在年底發布；汽車項目正在緊鑼密鼓地推進，目前還在早期的階段。

相關文章：

【小米造車】雷軍：小米汽車擬聘500技術專才　自研L4自動駕駛

【小米回購】小米斥資1.97億回購750萬股 本月累計回購近4億元

編輯：吳敏芳

港股 新經濟股 新經濟 小米集團－W（01810） 汽車 小米 雷軍

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