【東京奧運】德國女將跳遠驚喜摘金 臨尾一跳反勝

▲ 德國女將Malaika Mihambo於跳遠決賽的最後一跳跳出7米佳績，力壓美國和尼日利亞選手奪冠。

東京奧運於周二（3日）的重頭戲為田徑賽事，德國女將Malaika Mihambo於跳遠決賽的最後一跳跳出7米佳績，力壓美國和尼日利亞選手奪冠。Mihambo與亞軍成績僅相差3厘米，她賽後形容這場是史上最刺激的一場女子跳遠比賽。

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27歲的Mihambo為2019年世錦賽跳遠冠軍，首跳跳出6米83的成績。25歲尼日利亞選手Ese Brume狀態更是大勇，首跳跳出6米97的成績與其他選手拉開距離。

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Mihambo於第二跳雖然跳出6米95，仍無法超越Brume首跳成績。Mihambo在第4及第5跳更試跳失敗，狀態大跌而不被看好可奪金。

美國選手里斯（Brittney Reese）也在第3跳跳出6米97的成績，與Brume於最後一跳爭金。Mihambo本來僅排第3位，卻於第6跳成功逆轉劣勢，跳出7米佳績。而里斯與Brume最後一跳分別跳出6米84及6米90，無緣封冠。

里斯與Brume的最佳成績雖然同為6米97，但里斯第二佳的成績較Brume多5厘米而摘得銀牌，Brume則飲恨抱銅。

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Mihambo賽後接受訪問時表現興奮，她形容自己有些不知所措，又認為這是女子跳遠史上最刺激的一場比賽（the most exciting women's long jump competition in history）。

Mihambo表示她很清楚自己可跳出超越6米95的成績，但她希望抓住最後一跳的機會超越其他選手，最後成功奪金。

責任編輯：鄭錦玲