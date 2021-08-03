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【騰訊700】官媒斥網遊為精神鴉片毒害未成年人 要求當局加強監管 騰訊網易曾急挫逾一成

股樓投資 15:01 2021/08/03

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內地官媒《經濟參考報》今早發布一篇題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』的文章，指責網絡遊戲是「電子毒品」及「精神鴉片」，影響未成年人的身心發展。文章更要求當局加強相關監管，減少未成年人接觸遊戲的機會。文章現時已被刪除。

[恒大危機] 穆迪五周內兩降恒大評級 跌至Caa1展望負面 子公司遭起訴拖欠廣告費3億  詳情請看[下一頁]

今日手游股全線下跌，被點名的騰訊（00700）日內曾跌逾一成低見423.6元，現跌6.6%，報443.8元，成交448.8億元；中手游跌13.6%，報3.88元，成交6.7億元；網易（09999）跌6.9%，報147.3元，成交29.6億元；心動公司（02400）跌8.1%，報44.15元，成交6.1億元。

文章指，內地未成年網民規模持續增長，青少年近視、影響學業、性格異化等的現象亦呈增長趨勢；又指未成年人的分辨力較弱，故易受影響。報導引述中國法學會會員部副主任指，需要由政府、學校、家長等多方合作，出台更嚴厲的管理方法，才能有效防範青少年沉迷網絡游戲。

文章點名指，近半學童經常玩騰訊旗下遊戲《王者榮耀》，其為學生之間最受歡迎的網遊。騰訊午後公布，會以《王者榮耀》為試點，推出針對未成年人的新措施，包括執行更嚴厲的在線時數限制，以及把「零點巡查」升級為「全天巡查」，打擊未成年人冒充成年人的情況。

【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價  詳情請看[下一頁]

早前，中辦及國辦聯合印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，並控制使用時長，防止其沉迷於網絡世界。

同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 港股 近視 中國共產黨中央委員會辦公廳 網易－S（09999） 心動公司（02400） 網易（美：NTES） 遊戲 香港 廣告

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