【日本疫情】醫療系統緊張 醫院擬只收新冠重症

東京奧運賽事陸續開展，日本疫情依然嚴峻。日本連日錄得過千宗確診個案，醫療系統飽受壓力。日本官員表示，醫院或只接收新冠重症患者，中至輕度患者將居家接受治療，希望紓緩醫療系統的壓力。

日本東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗 【下一頁】

日本新一輪的疫情嚴重，東京截至周一（2日）已連續14日錄得過千宗新增確診。為應對現時疫情導致的醫療系統緊張，日本首相菅義偉表示，需確保重症患者及高危病例能入院接受治療，即醫院不會接收中輕程度患者及無重症風險人士，有關人士將會居家治療。

當局會與地方政府商討居家治療的詳情，容許地方政府自定方案。若未能居家治療人士，可在政府指定地點接受治療。日本7月19日批准使用抗體雞尾酒療法，菅義偉指出，將會先安排50歲以上和長期病患接受有關療法，亦會考慮安排居家治療者使用。

為加強成效，日本政府會向居家治療患者提供檢測血液含氧量的儀器，並資助醫生上門門診的診費。菅義偉表示，當局將建立監察機制，預留一定數量床位，一旦患者病情惡化亦可立即入院。

日本緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診 【下一頁】

日本內閣官房長官加藤勝信表示，現時40至50歲重症患者數目正在增加，而長者因疫苗接種數目較多，染疫情況愈來愈少。有研究則指，Delta變種（即印度變種）較原始病毒，在40至50歲人士中更常出現重症。有日本官員警告，目前約30%的疫苗接種率遠遠未能控制疫情爆發情況。

責任編輯：李俊儀