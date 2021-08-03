  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本疫情】醫療系統緊張 醫院擬只收新冠重症

環球社會熱點 15:03 2021/08/03

分享：

東京奧運賽事陸續開展，日本疫情依然嚴峻。日本連日錄得過千宗確診個案，醫療系統飽受壓力。日本官員表示，醫院或只接收新冠重症患者，中至輕度患者將居家接受治療，希望紓緩醫療系統的壓力。

日本東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗 【下一頁】

日本新一輪的疫情嚴重，東京截至周一（2日）已連續14日錄得過千宗新增確診。為應對現時疫情導致的醫療系統緊張，日本首相菅義偉表示，需確保重症患者及高危病例能入院接受治療，即醫院不會接收中輕程度患者及無重症風險人士，有關人士將會居家治療。

當局會與地方政府商討居家治療的詳情，容許地方政府自定方案。若未能居家治療人士，可在政府指定地點接受治療。日本7月19日批准使用抗體雞尾酒療法，菅義偉指出，將會先安排50歲以上和長期病患接受有關療法，亦會考慮安排居家治療者使用。

為加強成效，日本政府會向居家治療患者提供檢測血液含氧量的儀器，並資助醫生上門門診的診費。菅義偉表示，當局將建立監察機制，預留一定數量床位，一旦患者病情惡化亦可立即入院。

日本緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診 【下一頁】

日本內閣官房長官加藤勝信表示，現時40至50歲重症患者數目正在增加，而長者因疫苗接種數目較多，染疫情況愈來愈少。有研究則指，Delta變種（即印度變種）較原始病毒，在40至50歲人士中更常出現重症。有日本官員警告，目前約30%的疫苗接種率遠遠未能控制疫情爆發情況。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力
今日
【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力
【日本疫情】東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗
2021/08/02
【日本疫情】東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
2021/08/02
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
2021/07/30
【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
2021/07/28
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態

你可能感興趣

【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力
今日 11:25
【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力
【日本疫情】東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗
18:47 2021/08/02
【日本疫情】東京連續14日破千確診 奧運相關多17宗
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
13:53 2021/08/02
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
醫療機構 治療 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 日本 菅義偉 東京

上一篇文章

【澳洲疫情】新州州長先諗解封條件 無視確診處高位

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間15:00）
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金
【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金