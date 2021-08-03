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比爾．蓋茲與梅林達正式離婚　雙方均不會支付彼此的贍養費

環球政經 15:45 2021/08/03

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現年65歲微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）早前宣布，與妻子梅林達（Melinda）離婚，結束長達27年婚姻關係；而法官已於當地時間2日宣布離婚程序生效，雙方均不會支付彼此的贍養費，有別於外界揣測梅林達可獲760億美元的贍養費。

綜合外媒報道，據比爾．蓋茲和梅琳達一份未有對外公開的分居協議指出，兩人均不會支付彼此的贍養費，而且未有提及有關財產分配細節，即使離婚協議生效，梅林達也未有打算改名。

比爾．蓋茲早前在社交平台Twitter發聲明表示，經過深思熟慮後，他們夫婦二人將結束這段婚姻，又提到過去27年兩人撫養3名孩子長大成人及又創立基金等事，同時強調他們所創辦的慈善基金會繼續營運，只是「在往後的日子，我們認為不能再以情侶身份共同成長」(we no longer believe we can grow togrther as a couple in next phrase in our lives），亦希望外界給予他們足夠的私隱及空間為生活展開新方向。

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責任編輯：黎淑雯

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