比爾．蓋茲與梅林達正式離婚　雙方均不會支付彼此的贍養費

現年65歲微軟共同創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates)早前宣布,與妻子梅林達(Melinda)離婚,結束長達27年婚姻關係;而法官已於當地時間2日宣布離婚程序生效,雙方均不會支付彼此的贍養費,有別於外界揣測梅林達可獲760億美元的贍養費。

綜合外媒報道,據比爾.蓋茲和梅琳達一份未有對外公開的分居協議指出,兩人均不會支付彼此的贍養費,而且未有提及有關財產分配細節,即使離婚協議生效,梅林達也未有打算改名。

比爾.蓋茲早前在社交平台Twitter發聲明表示,經過深思熟慮後,他們夫婦二人將結束這段婚姻,又提到過去27年兩人撫養3名孩子長大成人及又創立基金等事,同時強調他們所創辦的慈善基金會繼續營運,只是「在往後的日子,我們認為不能再以情侶身份共同成長」(we no longer believe we can grow togrther as a couple in next phrase in our lives),亦希望外界給予他們足夠的私隱及空間為生活展開新方向。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:黎淑雯