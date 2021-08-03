【監管跌市】監管潮浪接浪ATM哪隻最傷？　醫療或成下個監管對象

內地監管浪潮未停，官媒今日發文籲監管遊戲業，騰訊 （00700） 股價曾跌一成。自阿里巴巴 （09988） 上市觸礁以來，內地開展一輪又一輪的監管及反壟斷，從金融到教育，再到外賣送餐權益。ATM 股價輪流下跌，哪隻股份最傷？下個潛在受監管行業到哪一個？

官媒批遊戲行業精神鴉片籲及早規範後刪文 騰訊跌幅收窄一半【下一頁】

阿里巴巴最傷

今次監管浪潮，最傷的絶對是阿里巴巴，除了股價急挫，還要面臨天價罰款，而且螞蟻估值大減，可以說是ATM中最傷。阿里巴巴因「二選一」壟斷行為，4月被內地市監局罰款182.28億元人民幣 （27.8億美元），金額是中國《反壟斷法》歷來案件中最高。

另外，螞蟻集團去年AH股上市觸礁後，在監管機構的監督下，全面整改。這實質上將讓螞蟻集團受到與銀行同樣的監管。螞蟻集團除了將整體申請成為一家由人行監管的金融控股公司外，集團還表示將申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務；並計劃將「借唄」和「花唄」這兩項熱門在線個人借貸業務全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。螞蟻集團表示，支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位。

螞蟻集團遭監管部門整頓後，市場對螞蟻集團估值大幅縮水。《彭博》6月份引述盛博（Sanford C. Bernstein & Co.）的報告指，螞蟻集團或在今年底前再次挑戰上市，惟估值有機會被削60%。去年上市的3,200億美元估值相信已一去不返。

外賣騎手權益也在監管之列 美團3日跌逾3成

相比阿里巴巴及教育行業，當中針對美團及騰訊的措施不算重手。內地多個監管機構此前聯合發布《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》 ，要求落實外賣騎手的正當權益。受消息影響，美團 （03690） 三個交易日累跌逾三成，股價曾見190.4元一年低。富瑞報告指出，政策落實後，美團需要為員工購買工傷保險，料平均每張訂單的成本會上升0.05元人民幣，但隨著訂單數量增加，此成本可控。該行重申對其「買入」評級，目標價400元。

騰訊方面，官媒《經濟參考報》今日發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。文章副題又指，「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，又指述『業內人士提醒，警惕網絡遊戲危害，及早合理規範』，但其後文章被刪除。 考慮到中證監此前已釋出「善意」，安撫市場。目前來看，重蹈2018年暫停審批遊戲版號的覆轍可能性不大。

當局重視公益屬性領域及數據安全

今次監管浪潮直捲金融、教育等領域，市場關注下一個潛在受管行業。瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤近日發表報告指，很顯然政府希望維持或強化部分領域的公益屬性，譬如義務教育和基本醫療等，這意味著在這些領域政府作用會增強、資本市場的影響將降低。

她指出，此前中國政府對新經濟、新業態和新模式的發展採取包容態度，相關監管和規則缺乏或者比較寬鬆，這也推動了這些行業的蓬勃快速發展。近期的監管收緊則反映了對此前監管缺位狀態的快速修復。由此推斷，醫療行業面臨的監管風險不少。

值得留意，騰訊、美團、阿里巴巴等12間互聯網企業近日參加《數據安全法》座談會，公司主要負責人就《數據安全法》的認識和理解、企業落實數據安全責任的具體措施進行了交流，分享了各自企業在數據安全方面的典型工作經驗。此舉突顯了當局對數據安全的重視，掌握千萬用戶數據的科網巨企監管風險仍然未險。

相關文章：【監管跌市】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

【監管跌市】CNBC：中國將繼續允許中國公司赴美上市（附短片）

編輯：吳敏芳