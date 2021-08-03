  • 29°C
香港時間 : 2021803日 (二) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍

股樓投資 14:36 2021/08/03

分享：

樓市延續穩定承接力，部分藍籌屋苑本月火速連錄買賣，亦有長情業主趁機沽貨。中原趙鴻運說，鰂魚涌太古城紫樺閣中層G室，實用面積1,015平方呎，3房套連工人房間隔，向東北，據了解，原業主因為子女長大遷出，決定把單位放售，原開價2,600萬元放盤，終願減價82萬元，以2,518萬元易手，實用呎價約24,808元，屬市價成交。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

趙鴻運指，買家屬於外區用家，而本月太古城暫錄得3宗成交，平均實用呎價21,390元。據代理提供的相片可見，單位裝修簇新，料新買家可節省不少裝修費，景觀方面，單位外望鰂魚涌公園，十分開揚。 

資料顯示，原業主於1988年5月以153萬元買入單位，持貨33年，現帳面獲利2,365萬元，物業期內升值超過15倍。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 紫樺閣 太古城 鰂魚涌

下一篇文章

【樓市熱話】管理處中午晚上鎖𨋢收垃圾 住戶嘆比平日繁忙時間要等得久 網民：公屋都比你好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸