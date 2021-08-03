【有相睇】太古城靚裝單位2518萬易手　當年153萬入市　現勁賺15倍

樓市延續穩定承接力，部分藍籌屋苑本月火速連錄買賣，亦有長情業主趁機沽貨。中原趙鴻運說，鰂魚涌太古城紫樺閣中層G室，實用面積1,015平方呎，3房套連工人房間隔，向東北，據了解，原業主因為子女長大遷出，決定把單位放售，原開價2,600萬元放盤，終願減價82萬元，以2,518萬元易手，實用呎價約24,808元，屬市價成交。

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趙鴻運指，買家屬於外區用家，而本月太古城暫錄得3宗成交，平均實用呎價21,390元。據代理提供的相片可見，單位裝修簇新，料新買家可節省不少裝修費，景觀方面，單位外望鰂魚涌公園，十分開揚。

資料顯示，原業主於1988年5月以153萬元買入單位，持貨33年，現帳面獲利2,365萬元，物業期內升值超過15倍。

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