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高盛追隨華爾街加薪步伐　初級分析師基本年薪85萬起

環球政經 16:29 2021/08/03

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去年環球低息環境下，市場交易活動量創歷來新高，早前高盛一份報告指出，由於市場交易規模激增，初級分析師每周平均工作100個小時，壓力劇增損害其身心健康，引發員工離職潮。為了留住及吸引更多人才，華爾街各大行先後調整了初級銀行家的基本工資及福利。

據知情人士透露，高盛計劃將第一年分析師基本年薪從8.5萬美元（約66萬港元），提高近30%至11萬美元（約85萬港元）；第二年分析師的基本年薪從9.5萬美元（約74萬港元）提升至12.5萬美元（約97萬港元）；第一年經理的年薪則增加至15萬美元（約177萬港元）。

高盛於所有華爾街大型銀行中加薪最晚，但其提供的基本工資卻最為吸引。據報花旗、摩根大通、Barclays以及摩根士丹利此前已經相繼宣布調高初級分析師薪酬，年薪增至10萬美元，另外瑞信還向公司分析師、經理和及副總裁發放2萬美元的特別獎金。

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编辑：李勝男

美股 經濟
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