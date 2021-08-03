【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費

▲ 第一批電子消費券已於8月1日發放，天貓香港和支付寶香港（AlipayHK）也合作提供了消費券的付款選項。（資料圖片）

第一批電子消費券已於8月1日發放，天貓香港和支付寶香港（AlipayHK）也合作提供了消費券的付款選項，消費者現在可以使用淘寶手機應用程式，進入天貓香港平台，選購來自香港商家的商品，以下是具體付款程序的教學︰

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1.打開淘寶APP。

2.在「我的淘寶」點選「設置」->「通用」-> 「國家/地區」 -> 「中國香港」，然後回到淘寶APP首頁，選擇「本地」進入天貓香港平台。

3.瀏覽香港商家提供的優質產品，並選擇想購買的商品，放入購物車。

4.付款前，確認AlipayHK APP已經點選「政府消費券」->「開始使用」->「確認開啟」（目前已預設為開啟。注意：若不想使用消費券付款，可在這項目點選「確認關閉」）。

5.回到天貓香港頁面，進行支付程序，在確認訂單頁面點選「支付方式」，系統會顯示可抵減的消費券金額，結賬時也會展示抵減消費券後仍需支付的金額（如有）；在消費券可支付餘額不足的情況，可同時選用AlipayHK的餘額／銀行帳戶／信用卡付款方式來完成支付。

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需要注意的是，消費券只適用於天貓香港的購物支付，並不支持淘寶（跨境）香港站的使用。另外，通過天貓香港下單購物，但出現消費券餘額不足時，需要選用AlipayHK APP內的其他支付方式，如果本身沒有綁定銀行卡或沒有可用的AlipayHK餘額，則要在完成綁定後再完成支付。

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責任編輯：李智美