【新冠疫苗】美國70%成人打最少1針 遲1個月達標

▲ 美國採取多項谷針措施，本周有70%的成人已接種最少一劑新冠疫苗。

美國採取多項谷針措施，本周有70%的成人已接種最少一劑新冠疫苗，較美國總統拜登訂立的限期遲近一個月達標。但專家表示面對Delta變種（印度首先發現）等新變種病毒威脅，美國最少要有80%的接種率才可達到群體免疫。

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根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國已有1.8億成人接種最少一劑疫苗，接種率達70%。有1.56億成人已完成接種疫苗，完成接種率達60.6%。（編按：部分美國人接種只需一劑的強生疫苗）

美國截至周日（1日）的每天平均接種劑數約為66萬劑，遠低於4月中每天接種超過300萬劑的水平，但截至周日的數字仍較一周前增加14%。

拜登（Joe Biden）於今年5月訂立目標，希望在望在7月4日前有7成美國人最少已接種一劑新冠疫苗。但7月4日的接種率僅達67%，美國較原定限期遲近1個月才達到7成接種率。

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但美國食藥局（FDA）疫苗及相關生物製品諮詢委員會委員奧菲特（Paul Offit）近期表示，Delta變種傳染性相當高，他認為美國需要達到80%的接種率才能達到群體免疫。

亞利桑那州醫生布揚（Natasha Bhuyan）表示，即使全國接種率達到70%甚至75%，但部分接種率偏低的州分或社區仍有機會爆發疫情。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）早前表示，已接種疫苗者感染變種病毒的機會率雖較低，但仍可將大量病毒傳播給他人，呼籲民眾仍需保持警惕。

責任編輯：鄭錦玲