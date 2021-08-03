新冠疫情複雜影響之下，全球經濟一邊是火焰，一邊是海水，冷熱不均的趨勢現象比比皆是，南轅北轍的行為選擇層出不窮，喜憂參半的市場訊息星羅密布，各種矛盾衝突呈現出相生共隨、深度膠着的複雜狀態。百年未有之大變局，正展現出變幻莫測的本質特點，全球經濟乍暖還寒，宏觀政策陰晴互現，金融市場跌宕起伏。我們認為，冰與火的經濟膠着，既是不確定性碰撞的結果，也預示着具有確定性的共震方向。在大分化的表象之下，新供給衝擊的深層邏輯愈發展現出主導經濟演化和市場運行的重要力量。唯有透過現象看本質、超越矛盾辨統一、忽略波動識趨勢，才能保有順勢而為、趨利避害的長期理性。

從新冠疫情後百年未有之大變局的深層邏輯看，全球經濟冰與火的膠着狀態是新供給衝擊漸次釋放其長期影響的伴生現象，這對理解和預判未來全球經濟、宏觀政策和金融市場提供了幫助。

首先，新供給衝擊的影響還將持續釋放，在長期滯脹壓力之下，全球政策調控將從「凱恩斯主義」轉向「供給主義」，政策超預期發力勢在必然，這意味着組合性政策的協同性將增強，單一政策的超預期可能性將會放大，為了應對異常而兇猛的新供給衝擊，全球政策制定者都將在各自政策路綫上更加有所作為。

其次，全球經濟復甦從國別角度看既不是同向的，也不是同步的，這意味着「以鄰為壑」的經濟基礎有所強化，主要經濟體的政策內視性將普遍增強，類似中美貨幣政策短期背離的現象還會不斷出現，全球政策博弈更趨複雜，受此影響，全球滙率、利差、資本流動的變化將更趨劇烈，任何經濟變數的單向趨勢恐難長期維繫，市場高波動性將延續。

最後，新供給衝擊之下，全球經濟格局之變和自我進化持續加速，在經濟膠着的複雜狀態下，「硬核元素」的長期競爭力和市場吸引力將不斷突顯。從國別增長角度看，中美的經濟韌性和復甦進度領先全球，「穩定雙核」勢必將吸引長期資本的持續流入；從產業變遷角度看，新供給衝擊加速新產業革命，科技應用和數字經濟的賽道優勢不斷強化；從發展理念角度看，宏觀政策向微觀層面的重心傾斜是大勢所趨，人民尺規已成為決定政策績效和企業成敗的關鍵。對於全球投資而言，冰與火的經濟膠着令人困擾，唯有聚焦「硬核元素」，方能在新供給衝擊的複雜局面下立於不敗之地。