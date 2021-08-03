【東京奧運】荷蘭長跑天后5000米奪金 幕後功臣原來係？

荷蘭長跑天后哈桑今屆奧運希望衝3金，雖然在1,500米初賽遇上意外，但仍然晉級。哈桑更在同日5,000米決賽中成功奪金，達成今屆3分1目標。她事後更表示，多得賽前飲咖啡，才贏得首面金牌。

荷蘭長跑天后老馬失蹄 力挽狂瀾爭3金 【下一頁】

28歲的哈桑（Sifan Hassan）今屆雄心壯志，一共參加女子1,500米、5,000米及10,000米三項長跑賽事，希望能一口氣摘得3面金牌。她周一已率先完成其中一個奪金目標，在5,000米決賽在最後一圈衝刺突圍而出，跑出14分36秒79，贏得其田徑項目首面金牌。

哈桑賽後接受訪問時表示，雖然賽前非常疲累，幸好有飲咖啡，才讓她回復精神，成為奧運冠軍，更笑稱「很需要全部咖啡因」。至於兩屆世界冠軍、肯亞名將奧比里（Hellen Obiri）， 則跑出14分38秒36成績，不敵哈桑取得一面銀牌。

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哈桑在8日内一共要跑6場賽事，周一已完成兩場賽事，她將於周三（3日）完成1,500米半準決賽，若成功晉級將於周五（6日）和周六（7日）要分別完成1,500米決賽和10,000米決賽，對體力要求極高。

責任編輯：郭麗明