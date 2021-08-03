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【渣打2888】渣打香港上半年稅前多賺16%至8.2億美元　撥備大減7成

股市 13:12 2021/08/03

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環球經濟前景改善，國際銀行股在撥備大減下，業績繼續有驚喜，渣打 （02888） 法定稅前多賺57%勝預期。若以主要營業地區劃分，渣打香港上半年稅前基本溢利8.16億美元，按年升15.7%，主要反映期內減值大減74%。

渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙　推2.5億美元回購　有力再加碼回購｜詳見【下一頁】

港元短期拆息今年以來持續尋底，拖累銀行淨利息收入，但渣打香港上半年表現有驚喜。期內，香港區基本經營收入並未有因息率低迷而倒退，反而按年微升0.8%。而且，信貸減值大幅降至4200萬美元，相對去年同期撥備水平高達1.62億美元。

滙豐香港稅前溢利跌2成、拆息尋底拖累　集團貢獻縮至3分1｜詳見【下一頁】

若計整個亞洲區表現，上半年經營收入54.63億美元，按年減1%，信貸減值按年少96%至4700萬元。亞洲區除稅前法定溢利22.12億美元，按年升44%。

渣打香港牽頭籌組的虛銀擬銀行Mox，集團行政總裁溫拓思指，Mox進展理想，吸納了大批年輕新客戶，結餘持續增長，並加入信用卡等新功能。他續指，現時有能力將Mox平台輸出至其他市場，並因應當地情況作出調 整。

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