【東京奧運】上屆銀牌失獎 烏克蘭選手決賽射錯靶

東京奧運最後一場射擊比賽是男子50米步槍三姿決賽，周一（2日）賽場上卻發生戲劇性一幕。烏克蘭選手庫利什因擊中其他選手標靶，無緣獎牌。庫利什賽後表示十分失望，指是因為對衣服感到不適導致。據悉，庫利什上屆里約奧運中曾獲銀牌。

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現年28歲的庫利什（Serhiy Kulish）周一決賽中，站姿射擊第一輪前4次成績不俗，但第5靶卻突然分心，瞄錯其他選手的標靶，導致得分為0，令他成為8強中首位出局選手。庫利什賽後表示對自己失誤感到十分不高興，責備自己為何會瞄準他人目標。按照庫利什賽中的發揮，最終成績或有機會角逐獎牌。

庫利什表示，分心是因為外套有粒紐扣鬆開，稍感不適拖慢比賽節奏。隨著時間過去，庫利什盡快完成射擊，未留意到已瞄準其他人目標。庫利什最後得402.2分，未能獲獎。中國選手張常鴻亦破世界紀錄的466分奪冠，ROC選手Sergey Kamenskiy及塞爾維亞選手塞比奇（Milenko Sebic）分別獲得亞季軍。

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庫利什在2016年里約奧運10米氣步槍賽項中獲得亞軍，目前世界排名第2。庫利什賽後坦承，烏克蘭國內缺乏訓練設施影響運動員的獲牌希望。他坦言烏克蘭沒有射擊場，選手必須出國受訓，目前仍未有解決方法。

責任編輯：李俊儀