【植物肉商機】日本植物肉品牌攻港　產品定價親民吸年輕客

▲ 日本植物肉品牌NEXT MEATS香港區總經理蔡任正（Simon）認為，近年食品科技（Food Tech）議題備受關注，植物肉市場具有龐大商機。（梁偉榮攝）

年輕新一代追求健康飲食，近年素食者愈來愈多，全球各地掀起植物肉熱潮。來自日本的植物肉品牌NEXT MEATS自研高仿真口感的植物肉，該公司成立不足一年，已與400多間日本餐廳及食肆合作，並於今年6月正式進駐香港。

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NEXT MEATS香港區總經理蔡任正（Simon）指，近年全球環境及氣候變化問題，對食物產量及供應造成影響，食品科技（Food Tech）等相關議題漸受關注，他更看準植物肉商機，觀察到日本消費者深受傳統飲食文化影響，市面上售賣的純素食品及日常用品種類較少，於是決定在當地成立品牌。

他表示，產品均在日本研發及生產，為全球首個使用植物肉造成素燒肉的品牌，剛推出市場已極具話題性，並獲日本烤肉店主動接洽。日本「燒肉LIKE」於去年12月份採用其產品。Simon認為，此次合作為品牌邁向成功的第一步，有助迅速在日本獲得關注度，吸引不少企業及投資者目光。

港走零售路綫 日式超市上架

短短一年內，其業務已迅速擴張至全球，遍布新加坡、美國、法國、西班牙及台灣等地。Simon指，現時產品獲日本宜家傢俬、素食餐廳等近400多間餐廳採用。而香港兩間日本「燒肉LIKE」分店也同樣有採用。他透露，現時正與不同合作夥伴進行洽談，有望在8至9月增加合作餐廳數目。

Simon表示，香港作為日本以外的主要市場之一，品牌率先在本地推出3款不同產品，包括素牛小排、素胸腹肉及素雞肉。「香港市場主要走零售路綫，而且產品定價親民，希望藉此將產品推廣至更多本地消費者。」目前產品正在AEON及DON DON DONKI日式連鎖超市上架。

隨着產量逐漸提高，該品牌正在興建自家廠房，預計在明年初可正式投產。Simon也透露，品牌的投放資金不足7位數字，但現時已獲得不少投資者注資，本年4月份更成功在日本籌得20億日圓（約1.42億港元）資金。

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聚焦產品研發 續拓亞洲市場

他分享，品牌得以日本投資者青睞，不但因為產品極具創新性及特色，其中一個關鍵是業務擴展步伐快。他解釋，「傳統日本企業行動力較慢，因此公司積極與世界各地不同企業合作，當日本投資者及企業看到產品很快進入其他國外市場，就會覺得該款產品極具市場價值及潛力。」Simon指，未來將研發更多不同創新食物產品，也會繼續開拓鄰近亞洲市場。

記者：李寶如