【Twitter】Twitter增第三方註册帳戶選項　用戶可用Apple及Google帳戶登錄

▲ Twitter終為用戶新增了第三方註册帳戶的選項，允許Twitter用戶使用其蘋果（Apple）或Google帳戶登錄。(Twitter官方照片)

Twitter過往並不支援第三方註册帳戶登入其網站，用戶需自行另以電子郵件或密碼登入Twitter。近日Twitter終為用戶新增了第三方註册帳戶的選項，允許Twitter用戶使用其蘋果（Apple）或Google帳戶登錄。 Twitter亦同時允許用戶在電子郵件相同的情況下，將他們的現有的Twitter帳戶與Apple或Google帳戶連結 。

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外媒The Verge報道指，該選項曾在Twitter測試版中試行，現時可更廣泛地使用。用戶可使用其原有的Apple或Google帳戶開設Twitter 帳戶， 毋需再開設新的電子郵件或密碼，簡化了常規的註冊過程。當用戶使用Google帳戶登錄時，其個人資料圖片亦會自動上載。

惟目前此新功能並未完善。用戶現時可於iOS、Android應用程式和網頁版的Twitter，使用Google帳戶登錄，而Apple帳戶登錄則僅適用於iOS版Twitter。 有用戶亦反映他在使用Apple登錄創建帳戶後，無法更改密碼。

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責任編輯：陳泳如