【YouTube】Youtube歐洲試行特惠版「Premium Lite」　不含離線下載等功能

▲ Google目前正在YouTube試行一個名為「Premium Lite」的訂閱計畫，價錢比現正推行的YouTube Premium較低。(YouTube官方照片)

YouTube用戶均希望可省卻被逼觀看廣告的時間，但對「YouTube Premium」移除廣告外的其他功能又不感興趣。Google目前正在YouTube試行一個名為「Premium Lite」的訂閱計畫，價錢比現正推行的YouTube Premium較低。

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Premium Lite訂閱計畫保證訂閱者可免於在網絡、iOS、Android、智能電視和遊戲機上的 YouTube及YouTube Kids應用程式中收看廣告。惟不包含現時Premium版本的其他功能，如離線下載（Offline downloads）或背景播放（Background playback）等。 Premium Lite計畫目前正在比利時、荷蘭、挪威和瑞典等歐洲國家試行，預料稍後將於其他歐洲以外的國家推出。

據YouTube聲明指，Premium Lite屬特惠版訂閱計畫，主要惟為不想收看廣告的用戶提供多一個選擇。特惠版訂閱計畫每月收費約為6.99歐元（約110.7港元），比在歐洲每月收費約為11.99歐元（約64.5港元）的Premium計畫便宜不少。值得一提的是，其收費會因應不同地區而有所不同。

Premium Lite將推出的消息傳出後 ，有網民質疑其要價是Premium版本的60%左右，但僅提供Premium四分之一的功能，並不划算。YouTube回應指，目前該特惠版訂閱計畫尚處於試驗階段，會考慮根據觀眾的反饋推出更多計畫。

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責任編輯：陳泳如