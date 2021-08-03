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【國泰293】國泰航空明首航A321neo　已取得大部分國泰港龍航點

股市 12:51 2021/08/03

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國泰航空 （00293） 2017年訂購空中巴士窄體客機A321neo更新機隊 ，雖然疫情令航空客運冰封，國泰航空明天（4日）將首航首班A321neo 營運航線由香港往上海，並會在月內投入更多區域航線。國泰航空最新先開放傳媒參觀A321neo。

國泰航空引入A321neo 過程屢經修改，集團訂購32架A321neo 客機，原先部署用於更新國泰港龍機隊，但2019年將其中16架撥入新收購廉航香港快運HKExpress。去年國泰重組下結束國泰港龍營運，令客機轉到國泰航空旗下。

    點擊圖片放大

香港快運HKExpress 8月開辦台北、高雄航線　初期僅營運單程往台航班【下一頁】

企業事務總經理黃文傑稱，目前國泰航空已取得原有國泰港龍大部分區域航線，而由8月起往來廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北的航班都會使用A321neo客機。目前國泰航已有98%機師、近9成機艙服務員已接種疫苗，因應國泰重新營運窄體航機，已安排部分員工培訓。

國泰航空目前已接收4架A321neo ，將會在2023年底完成接收全數16架A321neo。

國泰航空指，旗下A321neo 每架設有202個座位，包括12個商務客位及190個經濟客位，配備全新座椅設計。不論是商務或經濟客艙都配備4K 超高清機上娛樂，乘客可使用自備藍牙耳機連接娛樂系統，也會提供WiFi 互聯網連接選項。

相關文章：【東京奧運】國泰航空賀港隊佳績　得獎運動員可一年隨意飛商務艙

【國泰新品牌】國泰航空重新調配3名新高層　涉新品牌部署

記者：麥德銘

廉航 港股 空中巴士 國泰航空（00293）

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