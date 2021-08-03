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【自研芯片】Google自家芯片Tensor登場　Pixel 6系列將率先採用

科技 13:00 2021/08/03

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Google昨（2日）在官網宣布，旗艦機Pixel 6系列將於今年秋季上市，並首度搭載自家芯片Google Tensor。

芯片市場需求強勁，不少科企都開始進行自家研發，自給自足。繼蘋果、華為、三星手機廠商紛紛推出自家芯片後，Google昨（2日）在官網宣布，旗艦機Pixel 6系列將於今年秋季上市，並首度搭載自家芯片Google Tensor。

【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

【Google Pixel】傳Google Pixel 6完整規格曝光　增支援功能、延手機使用年限

Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh在官方網站搶先預告，Pixel 6系列Pixel 6及Pixel 6 Pr將於今年秋季上市，並配備全新Tensor晶片。Google行政總裁Sundar Pichai指出，Google在過去四年中致力於開發Tensor晶片，提高AI與機器學習技術，並盼Pixel用戶能夠體驗最具創新的AI和機器學習技術，因此選用Tensor處理器來為Pixel 6提供動力。

Google行政總裁Sundar Pichai指出，Google在過去四年中致力於開發Tensor晶片。

至於新手機規格方面，Pixel 6手機屏幕為6.4吋，具備90Hz刷新率FHD+，機身採用霧面鋁合金材質。Pixel 6 Pro屏幕則是6.7吋，具備120Hz刷新率，屏幕解析度是QHD+，比只有6吋的Pixel 5更大，也是Pixel歷代以來最大。

Pixel 6將搭載雙鏡頭，包括一個超廣角鏡頭；Pixel 6 Pro則是再多配備能提供4倍光學變焦的遠攝鏡頭。（Google官網圖片）

除此之外，Osterloh透露Google將Pixel 6系列相機大幅改善，鏡頭感光能力比前代提高150％。Pixel 6將搭載雙鏡頭，包括一個超廣角鏡頭；Pixel 6 Pro則是再多配備能提供4倍光學變焦的遠攝鏡頭。

【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube

責任編輯：曾曉汶

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