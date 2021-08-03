▲ 【業績│酒店股】海港企業盈轉虧、基礎淨虧損2900萬元 美利及香港馬哥孛羅酒店仍「見紅」

海港企業 （00051） 上半年轉盈為虧，基礎淨虧損為2900萬元，若計入酒店重估減值撥備及投資物業重估虧損，集團淨虧損1.04億元。集團不派中期息。集團旗下酒店積極拓展本地市場，收入比去年顯著增長，但仍不足以抵銷基本營運成本，同時物業空置及疲軟的市值租金亦壓抑集團投資物業分部的租金收入。

業務重心轉向本地宅度假市場

因比較基數低，本港經濟在今年上半年的增幅顯著，雖然本地營商氣氛已大為改善，但最艱難的行業仍在苦等跨境活動回復正常。集團旗下酒店調整策略，將業務重心轉向本地宅度假市場，在新調整下，酒店收入增加，但營運虧損僅稍微收窄。

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集團收入增加177%至18.13億元，營業盈利亦升近12倍至1.42億元，主要因發展物業銷售入帳。酒店收入升67%至2.32億元，營運虧損收窄至1.61億兀。期內香港美利酒店及香港馬哥孛羅共錄得收入增長42%至1.86億元，營業虧損減少至1.27億元。

為內地酒店減值撥備6700萬元

內地酒店收入亦錄得增長，但營業虧損增加至3400萬元，部分原因是蘇州尼依格羅酒店開始營業；期內集團為內地酒店減值撥備6700萬元。

海港企業指，疫情已持續18個月，香港的核心酒店和零售業務仍然陷於困境，疫情重創尚未恢復，各地邊境至今實際上依然關閉，酒店營運者尚未止蝕。集團稱，發展物業組合現僅餘蘇州國際金融中心及上海南站兩個項目內未售及銷情緩慢的餘貨。

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