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今日推介信義光能 ｜滙豐、龍源電力、中電信、聯通、中移動最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/03

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恒生指數中午收報25987點，跌248點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義光能 （00968） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、龍源電力 （00916） 、中電信 （00728） 、聯通 （00762） 、中移動 （00941） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 信義光能（00968） 滙豐控股（00005） 龍源電力（00916） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 石鏡泉

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騰訊700股價急插逾一成低見423元　官媒批網遊是「精神鴉片」　

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