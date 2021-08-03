【渣打2888】渣打上半年多賺57%、派息每股3美仙　推2.5億美元回購　有力再加碼回購

渣打 （02888） 今日緊接放榜。渣打上半年錄得淨回撥5100萬美元，推升法定稅前溢利按年升57%至26億美元，勝預期。渣打宣布派發每股0.03美元（約0.234港元）的中期息，同時即將啟動另一輪總值2.5億美元的股份回購計劃。渣打又表明，現資本水平充足，足以支持今年稍後再作回購，又預期日後可提高每股全年股息。

渣打績前股價偏軟，中午收報47.15元，半日跌0.6%，成交1279.5萬元。

回顧上半年表現，以法定基準計，渣打經營收入76.28億美元，按年跌6%；但在信貸減值淨回撥5100萬美元的抵銷下，推升稅前溢利57%至25.6億美元。普通股股東有形權益回報8.7%，按年升4.4個百分點。

渣打指引趨樂觀 有計劃加派息、撥備維持低水

渣打在業績報告中對前景作出相對樂觀的指引，包括：有信心下半年收入可以回復增長；計及今次宣布的股息及新一輪回購，集團仍然有充足資本用作推動業務增長或今年稍後再作回購、以及上調每年股息金額；預期全年收入（固定滙率基準）按年大致相若，並將於2022年度起重回5%–7%增長的中期指引水平；預期信貸減值將於今年餘下時間繼續維持低水。

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集團行政總裁溫拓思形容，不利的息口環境最壞情況已經過去，加上經濟持續復甦，有信心良好的業務勢頭可以延續至下半年；又估計預期貸款損失率會較預期更遲才會重返正常化水平。

資本優先用作支持業務增長 其次持續回饋股東

在資本回饋方面，首先會用作支持自然業務增長和其他非自然的業務增長，其次用作派發合適和具持續性的股息，最後透過回購股份來回饋股東。考慮到資本水平仍在目標水平之上，仍有充足資金推動業務增長或今年稍後再作回購。

成本控制方面，預期撇除貨幣滙兌影響，今年全年的支出繼續少於100億美元，但有機會受到與表現掛勾之酬金影響而略為上升。

截至6月底止，渣打普通股權一級資本（CET 1）比率14.1%，繼續高於13%至14%的目標範圍。集團表示，將專注穩妥地改善資本的整體回報，打算在普通股權一級資本比率目標範圍內靈活地營運，同時著重增長機遇、信貸與經濟環境以及盈利優勢。

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記者：趙穎妍