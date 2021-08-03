引入PayMe及轉數快　錢方料交易量將增25%

電子支付服務商QFPay HK（香港錢方好近）公布，正式連接全方位數碼收款方案 — 滙豐「智豐收」，引進滙豐旗下PayMe for Business以及「轉數快」（FPS）作QFPay HK提供的收款選項，為核下近10,000個線上線下商店提供更多元化的收款體驗。QFPay HK已經與全球用戶最多的電子商貿平台Shopify完成技術接合，香港商戶可經QFPay HK接受消費者使用PayMe或FPS付款。

使用QFPay HK支付服務的Shopify商戶，現已可以註冊PayMe for Business服務。消費者於Shopify商戶的PC版網站付款時，可以PayMe 應用程式掃描系統自動產生的付款二維碼PayCode，以進行及驗證交易；當消費者使用商戶的手機版網頁，選取使用PayMe付款時，系統則會自動轉換至的PayMe手機應用程式。過程便捷安全，省卻輸入信用卡號碼等程序，優化支付體驗。FPS收款服務也即將開通，助商戶為消費者提供更靈活的支付選項。

QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光表示︰「電子支付在疫情下更為普及，加上電子消費券的推出，商戶對電子支付系統的要求更殷切。是次三方合作是拓展旗下商戶網絡的重要發展，相信將有助大幅提升QFPay HK的交易量近25%。」

▲ 梁生光表示是次合作有助大幅提升QFPay HK的交易量近25%。

Shopify香港區代表吳岱融表示，過往一直與 QFPay 保持緊密合作提供多項支付方式作收款工具；相信能夠支援PayMe for Business和FPS作全新收款方式，將為香港商戶及消費者締造雙贏。

此外，受惠於政府推動電子支付的政策，QFPay HK近期新增商戶數量大幅增加4倍，隨著市民對電子支付的接受度日漸提升，QFPay HK所錄得的網上交易次數及金額均與日俱增，預期未來商戶數量將繼續現可觀增長。

（資料由客戶提供）