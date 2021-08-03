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【東京奧運】獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭

環球社會熱點 12:41 2021/08/03

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白俄羅斯女跑手齊瑪諾烏斯卡雅周一因憂慮人身安全，拒絕在日本羽田機場登機返國，並向日本警方求助。及後，齊瑪諾烏斯卡雅進入波蘭駐日本大使館尋求庇護。波蘭外交部表示，已向齊瑪諾烏斯卡雅發出人道簽證，她將於周三飛往波蘭。

【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版） 【下一頁】

波蘭副外交部長普日達奇（Marcin Przydacz）表示，齊瑪諾烏斯卡（Krystsina Tsimanouskaya）已申請人道簽證，並計劃飛往波蘭。白俄羅斯體育團結聯會（Belarusian Sports Solidarity Foundation，簡稱BSSF）主席奧佩金（Aleksandr Opeykin）透露，齊瑪諾烏斯卡會在周三（4日），由東京乘坐直航班機飛往波蘭。

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奧佩金指出，齊瑪諾烏斯卡雅按照波蘭外交部要求，就事件請求國際援助，並在周一（2日）獲得波蘭發出人道簽證，而BSSF則幫忙預訂前往波蘭的機票。

【東京奧運】日本開幕禮選手表現不似預期 外界期望增壓力 【下一頁】

24歲的齊瑪諾烏斯卡雅原是白俄羅斯田徑的明日之星，2019年的世界大學生運動會收獲唯一的金牌。然而就在兩年後的東京奧運中，因為公開投訴被安排參加未有經驗的接力賽事已捲入風波，使齊瑪諾烏斯卡雅被迫流亡。

責任編輯：吳漢培

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