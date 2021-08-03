[恒大危機] 穆迪五周內兩降恒大評級 跌至Caa1展望負面 子公司遭起訴拖欠廣告費3億

處於水深火熱的內房股中國恒大 (03333)，被穆迪繼上月底後再度下調評級，其長期企業家族評級從「B2」下調至「Caa1」，另外將其優先無擔保債務評級從B3下調至Caa2，展望從負面觀察調整為負面。恒大中午跌4.8%報5.4元。

[滙豐控股5] 滙豐上半年除税前盈利 按年增1.5倍至108億美元勝預期 派中期息每股7美仙 詳情請看【下一頁】

穆迪指出，恒大的融資能力減弱，其在岸和離岸債券價格大幅波動已為明證，而且此前該公司的負面消息不斷，令投資者和債權人的信心下降。穆迪解釋，恒大最新的「Caa1」評級反映該公司在全國的地理覆蓋範圍、強大的銷售執行力和低成本的土地儲備。然而，該評級亦考慮了恒大未來12至18個月有大量到期債務、高比例的信託貸款和適度的信用指標。此外，恆大對非房地產業務的大量投資也限制了其信用狀況。

【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價 詳情請看【下一頁】

另外, 恒大子公司恒大地產遭利歐股份（深：002131）起訴, 利歐指, 因恒大地產未按期支付廣告費，已向法院提請訴訟。利歐股份公告，因恆大地產未按合同約定如期支付廣告費，公司全資子公司聚勝萬合向相關法院提請訴訟及財產保全，合計申請保全金額為3.56億元人民幣。

公告顯示，聚勝萬合一直為恆大地產提供廣告發布服務，聚勝萬合已完全按照合同履行發布廣告義務，恆大地產卻未按合同約定及時付款。利歐股份在公告中表示，聚勝萬合多次要求恆大地產對到期的商業承兌匯票付款，但恆大地產均未能付款，亦未確定付款時間，且聚勝萬合了解到恆大地產有較多到期商業承兌匯票均未能付款，履約能力較差。



同場加映 【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機