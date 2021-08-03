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[恒大危機] 穆迪五周內兩降恒大評級 跌至Caa1展望負面

股樓投資 12:56 2021/08/03

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處於水深火熱的內房股中國恒大 (03333)，被穆迪繼上月底後再度下調評級，其長期企業家族評級從「B2」下調至「Caa1」，另外將其優先無擔保債務評級從B3下調至Caa2，展望從負面觀察調整為負面。恒大中午跌4.8%報5.4元。　

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穆迪指出，恒大的融資能力減弱，其在岸和離岸債券價格大幅波動已為明證，而且此前該公司的負面消息不斷，令投資者和債權人的信心下降。穆迪解釋，恒大最新的「Caa1」評級反映該公司在全國的地理覆蓋範圍、強大的銷售執行力和低成本的土地儲備。然而，該評級亦考慮了恒大未來12至18個月有大量到期債務、高比例的信託貸款和適度的信用指標。此外，恆大對非房地產業務的大量投資也限制了其信用狀況。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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