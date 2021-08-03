▲ 【業績│公用股】港燈半年多膁8.5%、中期息維持15.94仙 海上LNG接收站料2022年投產

港燈 （02638） 上半年未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增長13.6%至36.4億元，純利則升8.5%至8.8億元。港燈維持中期分派每股合訂單位15.94仙。港燈指，2019至2023年度發展計劃下的基建項目，進展令人滿意，三台新的燃氣聯合循環發電機組中，首台機組L10已在 2020年順利投產，L11和L12兩台容量各達380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組施工如期進行，可望分別在2022年及2023年投產。

L11方面，所有大型機電設備安裝工程及餘熱鍋爐的水壓測試均已完成，機組亦已接通電力。L12主電站的土木工程如期進行，鋼筋結構建造工程已於6月展開。至於海上液化天然氣（LNG）接收站項目工程亦全速進行，預計2022年投產，屆時可直接從國際市場購買液化天然氣。

霍建寧：研太陽能發電系統

由於4月及5月的天氣較為炎熱，加上經濟慢慢走出疫情陰霾，上半年售電量增加1.9%。「上網電價計劃」期內有50個新裝置成功接駁至港燈電網，並售出146張合共約 137 萬度電的「可再生能源證書」。

主席霍建寧指，集團就建議中在南丫西南水域興建離岸風場的計劃，研究擴大容量的可行性，亦會在合適的變電站天台增設太陽能發電系統。

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