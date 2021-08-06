【新股IPO】理想汽車2015提前結束國際配售　擬定價於118元

▲ 理想汽車首日招股暫錄1969萬孖展 券商：市場觀望氣氛濃厚

路透社旗下媒體IFR報道，理想汽車 （02015） 將提前於周四下午5時結束香港IPO國際配售。據彭博報道，理想汽車將定價在118元。理想汽車將於今日截止招股，8月12日掛牌。

理想汽車孖展暫錄得24.06億元孖展，當中富途借出11.92億元、華盛借出3億元、輝立借出2.3億元、耀才借出近2億元。以公開發售集資額15億元計，理想汽車超購約0.6倍。

理想汽車2015今日起招股，一手入場費約15151元，詳情【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威表示，理想汽車已在美國上市，定價時會以當地上市價格作參考，上市後首日的升幅沒有太大憧憬空間。而對上一輪新股旺季中，很多投資者損手，再加上大市氣氛一般，因此投資者大多持觀望態度。

理想汽車美股周三收報32.69美元，以此推算，香港IPO集資額達16.3億美元。理想汽車香港IPO發售價每股不超過150元，該股將於8月6日定價。

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記者：梁安琪